Кубинская волейболистка Монталво о скандале с Воронковым: «Его слова не задевают меня. Если я отвечу злом на зло, это не сделает меня хорошим человеком»

Кубинская волейболистка Айлама Монталво, выступающая за российский клуб «Уралочка», высказалась по поводу скандала с тренером калининградского «Локомотива» Андреем Воронковым.

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