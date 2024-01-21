Nature: йога может смягчить симптомы цистита и простатита

Йога полезна для здоровья простаты и позволяет как снизить риск развития ее заболеваний, так и улучшить самочувствие и уменьшить боль и связанные с мочеиспусканием симптомы при уже имеющихся заболеваниях.
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