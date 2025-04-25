Самолет упал недалеко от пляжа на побережье Тайланда

Самолет рухнул в море недалеко от пляжа на западном побережье Таиланда. По предварительным данным, как минимум пять человек погибли, но информация о том, были ли среди них российские граждане, пока не подтверждена.
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