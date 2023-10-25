Рост пенсий и пособий с 1 января 2024 года анонсировали в СФР по Новосибирской области

Социальную доплату к пенсии увеличат вслед за прожиточным минимумом пенсионера. По данным управляющего отделением СФР по Новосибирской области Александра Терепы, размер прожиточного минимума для получателей пенсии в следующем году будет установлен на уровне 13 173 рубля.