Рост пенсий и пособий с 1 января 2024 года анонсировали в СФР по Новосибирской области

Социальную доплату к пенсии увеличат вслед за прожиточным минимумом пенсионера. По данным управляющего отделением СФР по Новосибирской области Александра Терепы, размер прожиточного минимума для получателей пенсии в следующем году будет установлен на уровне 13 173 рубля.
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