Родион Газманов выступит на концерте в парке «Северное Тушино»

День муниципального округа Северное Тушино отметят 29 августа в парке на улице Свободы. В программе праздничного концерта примут участие: Заслуженный артист России Феликс Царикати ; Театр песни «Столица» ; вокальная кавер-группа «TENORI» ; Родион Газманов — певец, музыкант, телеведущий.
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