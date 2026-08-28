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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Родион Газманов выступит на концерте в парке «Северное Тушино»

День муниципального округа Северное Тушино отметят 29 августа в парке на улице Свободы. В программе праздничного концерта примут участие: Заслуженный артист России Феликс Царикати ; Театр песни «Столица» ; вокальная кавер-группа «TENORI» ; Родион Газманов — певец, музыкант, телеведущий.

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