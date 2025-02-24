В Ленобласти запечатлели серых куропаток

Для восполнения популяции каждый год выпускают до 300 особей В Ленобласти для восполнения популяции серой куропатки каждый год выпускают в природу до 300 особей краснокнижного вида, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.
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