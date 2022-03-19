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Журналист ESPN: «Люди ведут себя так, как будто Кайри Ирвинг является игроком уровня Стефена Карри»

Журналист ESPN Тим Бонтемпс критически отозвался об игре защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга. «Люди ведут себя так, как будто Ирвинг является игроком уровня Стефена Карри.

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