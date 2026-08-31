Дело за Трампом. Маск согласен на использование Starlink для ударов по РФ, но с условием

Украина пытается получить у основателя SpaceX Илона Маска разрешение на использование Starlink для нанесения ударов по России.
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