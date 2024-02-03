Эдамс – Дидару: «Ты не развил, а убил медиафутбол в Казахстане»

«Довольно часто всплывает Дидар с высказываниями в нашу сторону и называющий нас «девочками». Вместо того, чтобы проводить классные конференции, на которых показывали «уважение» к нам (не к 2D, а всем командам не из Казахстана) в виде постоянного перебивания гостей, опоздания ваших казахских команд, ожидания начала конференции по 3 часа, лучше бы организовал для детских футбольных школ встречу с нами или с теми, кто захочет.