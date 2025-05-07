Ослабить влияние США в мире. Си Цзиньпин сегодня приедет в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин использует свой официальный визит в Москву на этой неделе, чтобы продемонстрировать свои крепкие связи с президентом России Владимиром Путиным и извлечь выгоду из торговой войны, которая грозит изоляцией Вашингтону.