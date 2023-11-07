Эксперт Борисов спрогнозировал снижение розничных цен на горбушу

Благодаря большому улову горбуши в этом году цены на эту рыбу снизятся примерно на 10%. Об этом заявил председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка, президент-генеральный директор Московской Международной Бизнес Ассоциации Александр Борисов.