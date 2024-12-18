Арестованного по делу о расстреле главы UnitedHealthcare обвинили в убийстве первой степени с целью содействия терроризму

Арестованному по делу об убийстве генерального директора страховой медицинской корпорации UnitedHealthcare Брайана Томпсона 26-летнему Луиджи Манджоне предъявлено обвинение по 11 пунктам, сообщила прокуратура Манхэттена.
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