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Арестованного по делу о расстреле главы UnitedHealthcare обвинили в убийстве первой степени с целью содействия терроризму

Арестованного по делу о расстреле главы UnitedHealthcare обвинили в убийстве первой степени с целью содействия терроризму

Арестованному по делу об убийстве генерального директора страховой медицинской корпорации UnitedHealthcare Брайана Томпсона 26-летнему Луиджи Манджоне предъявлено обвинение по 11 пунктам, сообщила прокуратура Манхэттена.

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