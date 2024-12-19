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Комитет Совфеда поддержал ужесточение наказания за вооруженный мятеж

Комитет Совфеда поддержал ужесточение наказания за вооруженный мятеж

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить закон об усилении ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию вооруженного мятежа и участие в нем.

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