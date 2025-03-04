Стало известно о состоянии раненой экс-возлюбленным на BMW девушки в Петербурге

ДИ: Раненая стрелком на BMW в СПб девушка находится в реанимации, ее оперируют Девушка, в которую несколько раз выстрелил экс-возлюбленный из джипа BMW X5 на Кронверском проспекте в Петербурге недалеко от ИТМО, госпитализирована и находится в реанимации.