Стало известно о состоянии раненой экс-возлюбленным на BMW девушки в Петербурге

ДИ: Раненая стрелком на BMW в СПб девушка находится в реанимации, ее оперируют Девушка, в которую несколько раз выстрелил экс-возлюбленный из джипа BMW X5 на Кронверском проспекте в Петербурге недалеко от ИТМО, госпитализирована и находится в реанимации.
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