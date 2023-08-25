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Промоутер Муздиман о бое с Лукас: «Поединок Балаусы и Ангелины на более поздней стадии турнира вызвал бы еще больший интерес»

Промоутер боксерши Балаусы Муздиман Улжан Мусаханова ответила на вопросы о бое своей подопечной против Ангелины Лукас.

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