Данные телескопа Уэбб не совпали с моделью реионизации

На протяжении истории Вселенная проходила несколько важных этапов эволюции. Сначала, в первые 380 000 лет, она была раскаленной, плотной плазмой – ионизированным газом, -- состоящей из протонов и электронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии