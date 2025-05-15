Налоговая реформа, ужесточение митингов и поддержка семей — Главные законы дня

Государственная Дума приняла три важных закона, которые затронут как бизнес, так и граждан. От налоговых корректировок до социальных гарантий — рассказываем о главных изменениях, которые вступят в силу в ближайшие месяцы.
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