Главный синоптик Петербурга предупредил горожан о ледовой опасности

Первый лёд уже появился на самых небольших водоёмах, прудах. В пятницу утром в центре Северной столицы зафиксирована температура -4 градуса, сообщил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.
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