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Аргументы недели

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За день ПВО уничтожила 173 украинских беспилотника над девятью регионами РФ

За день ПВО уничтожила 173 украинских беспилотника над девятью регионами РФ

В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

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