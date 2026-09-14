За день ПВО уничтожила 173 украинских беспилотника над девятью регионами РФ

В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.
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