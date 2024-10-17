В Барнауле посадили тюльпаны

В мае следующего года цветы распустятся на Обском бульваре, площади Сахарова, улице Георгия Исакова и других участках В Барнауле специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" завершают работы по посадке тюльпанов.
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