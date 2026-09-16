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Царьград

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People: В Калифорнии пара приговорена к 25 годам за пытки ребенка

People: В Калифорнии пара приговорена к 25 годам за пытки ребенка

В Калифорнии 39-летний Девин Хьюз и его 32-летняя спутница Кайла Рейнольдс получили 25 лет тюрьмы за пытки над семилетней племянницей.

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