МИД Ирана выслал шведского дипломата в ответ на действия Стокгольма

Иран отверг обвинения Швеции во вмешательстве и выслал шведского дипломата. МИД Ирана выразил протест шведскому послу из-за действий Стокгольма против иранского дипломата.
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