«Вот те кино, здрасьте, приехали». Чего выжидает Путин

Запад проводит «мирную» конференцию в Швейцарии, потому что понимает, что проигрывает на Украине. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в китайском Харбине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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