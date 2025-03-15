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КХЛ. «Амур» сыграет с «Барысом», «Сибирь» – с «Торпедо», «Салават» примет «Динамо» Минск, ЦСКА против «Динамо» Москва

«Амур» сыграет с «Барысом», «Сибирь» – с «Торпедо», «Салават» примет «Динамо» Минск, ЦСКА будет противостоять «Динамо» Москва.

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