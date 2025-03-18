Под Покровском ВС РФ уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ, пытавшихся атаковать российские позиции Киевский режим активно использует на передовой женщин в роли штурмовиков из-за нехватки мужчин.
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Под Покровском ВС РФ уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ, пытавшихся атаковать российские позиции Киевский режим активно использует на передовой женщин в роли штурмовиков из-за нехватки мужчин.
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