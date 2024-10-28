Остин получил персональный брифинг о планах украинской армии в Курской области

Об этом сообщила представитель оборонного ведомства США Сабрина Сингх Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев получил персональный брифинг, который был посвящен планам украинских войск в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии