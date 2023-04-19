Сеул дал слабину: Южнокорейское оружие может оказаться на Украине

Южнокорейский президент впервые допустил военные поставки киевскому режиму.Целый год с момента начала русской спецоперации на Украине Южная Корея везде где только можно кричала, что она совершенно нейтральна и никакой военной помощи Киеву не будет.
Южнокорейский президент впервые допустил военные поставки киевскому режиму.Целый год с момента начала русской спецоперации на Украине Южная Корея везде где только можно кричала, что она совершенно нейтральна и никакой военной помощи Киеву не будет.
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