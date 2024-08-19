Эксперты и аналитики уже несколько раз по кругу обсудили причины вторжения ВСУ в Курскую область. После относительной стабилизации линии фронта в этой части, возникает закономерный вопрос – как России вернуть захваченные врагом территории.
Что делать с Курским выступом ВСУ
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Вернуть захваченные врагом территории можно быстрее. Отставшие тылы снабжения отрезать сходящими ударами и закрыть горловину входа на границе , если есть необходимые резервы. Однако МО виднее.
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11 час.
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