В Госдуме раскрыли, когда россиянам ждать доиндексации пенсий

Депутат Бессараб рассказала о возможной доиндексации пенсий в феврале Правительство России может дополнительно увеличить размер страховой пенсии с 1 февраля, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.