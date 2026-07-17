Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 391 подписчик

Дым от лесных пожаров рискует стать причиной отмены финального матча ЧМ-2026

Дым от лесных пожаров рискует стать причиной отмены финального матча ЧМ-2026

Лесные пожары в Канаде могут стать причиной отмены финала Чемпионата мира по футболу. Как сообщают американские СМИ, матч между Испанией и Аргентиной находится под угрозой срыва из-за высочайшего уровня задымления воздуха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии