Дым от лесных пожаров рискует стать причиной отмены финального матча ЧМ-2026

Лесные пожары в Канаде могут стать причиной отмены финала Чемпионата мира по футболу. Как сообщают американские СМИ, матч между Испанией и Аргентиной находится под угрозой срыва из-за высочайшего уровня задымления воздуха.
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