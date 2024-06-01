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Захарова назвала концлагерем регистрацию гаджетов на конференции в Швейцарии

Захарова назвала концлагерем регистрацию гаджетов на конференции в Швейцарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование организаторов конференции по Украине в Швейцарии к участникам о регистрации данных своих гаджетов, включая мобильные телефоны, является "цифровым концлагерем".

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