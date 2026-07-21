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MotoGP. «Хонда» подтвердила переход Куартараро в 2027 году

« Хонда » официально подтвердила подписание контракта с Фабио Куартараро – француз будет выступать за заводскую команду «Хонды» со следующего сезона.

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