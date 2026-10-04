10 вещей для осеннего гардероба: как собрать стильные образы без лишних усилий

Осень — то самое время, когда гардероб начинает жить собственной жизнью. Летние вещи постепенно убираются на дальние полки, а на их место приходят более плотные ткани, глубокие оттенки и многослойные сочетания.
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