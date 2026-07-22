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Коньков о селекции «Ак Барса»: «Задача – найти сильных легионеров, которые заменят ушедших игроков. Сейчас посмотрят на свободных агентов в НХЛ, думаю, упор будет именно на них»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о селекционной работе «Ак Барса». – «Ак Барс» в это межсезонье покинули сразу несколько ключевых игроков.

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