Российский рынок поймал волну оптимизма

Российский рынок открыл торги в четверг, 14 декабря, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,81% до 3056,77 пункта, индекс РТС вырос на 1,15% до 1074,9 пункта.