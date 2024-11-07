Лукашенко заявил, что Германия образумится после ухода Шольца

МИНСК, 7 ноября, ФедералПресс. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что после отставки Олафа Шольца с поста федерального канцлера Германия изменит свою политику в отношении Белоруссии и Евросоюза в целом.
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