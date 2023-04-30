Институт изучения войны (США) подтверждает, что российские войска продвигаются в Бахмуте, заставляя ВСУ отступать и удерживать под контролем только высотную застройку на западе города.
Популярные статьи
- Василий Вакаров: Украина не сдаст территории России: какой мирный план предлагает министр иностранных дел Кулеба?
- Александр Скубченко: Школа в США запрещает слова «мальчик» и «девочка»: что происходит с миром?
- Владимир Корнилов: Голландская газета напугала мировую общественность: Россия вернулась в Сталинский СССР?
Свежие комментарии