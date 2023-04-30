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Российские войска продвигаются на Бахмутском фронте: обзор от Института изучения войны

Российские войска продвигаются на Бахмутском фронте: обзор от Института изучения войны

Институт изучения войны (США) подтверждает, что российские войска продвигаются в Бахмуте, заставляя ВСУ отступать и удерживать под контролем только высотную застройку на западе города.

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