Крупнейший ЦОД "Яндекса" в Калуге подвергся атаке ВСУ, компания заявила о полном выводе из строя несколько модулей своего дата-центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SAAB утверждает, ...
- Рубио: без соглас...
- ЛС Рубио: без соглас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым