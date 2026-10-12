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Газета.ру

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Дмитриев: отказ от российского топлива является еще одной ошибкой Мерца

Дмитриев: отказ от российского топлива является еще одной ошибкой Мерца

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в социальной сети X, что отказ от российского топлива является еще одной ошибкой канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заставляющей граждан Германии «страдать».

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Флюра

Ути- пути, какая сытая физия у данного персонажа - серфингиста- яхтсмена плавателя , любителя своей Родины -пиндосии. Не зря же там учился. Здесь денежку зарабатывает, а там душой и сердцем живет. ИМХО