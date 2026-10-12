Дмитриев: отказ от российского топлива является еще одной ошибкой Мерца

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в социальной сети X, что отказ от российского топлива является еще одной ошибкой канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заставляющей граждан Германии «страдать».