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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На выставке Taipei Game Show 2025 показали новый геймплей ремейка The Legend of Heroes: Trails in the ...

На выставке Taipei Game Show 2025 показали новый геймплей ремейка The Legend of Heroes: Trails in the ...

На выставке Taipei Game Show 2025 показали новый геймплей ремейка The Legend of Heroes: Trails in the SkyНа третьем дне выставки Taipei Game Show 2025 издатель Clouded Leopard Entertainment продемонстрировал новые геймплейные кадры ремейка The Legend of Heroes: Trails in the Sky (1st Chapter).

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