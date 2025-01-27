На выставке Taipei Game Show 2025 показали новый геймплей ремейка The Legend of Heroes: Trails in the SkyНа третьем дне выставки Taipei Game Show 2025 издатель Clouded Leopard Entertainment продемонстрировал новые геймплейные кадры ремейка The Legend of Heroes: Trails in the Sky (1st Chapter).
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