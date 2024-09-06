В Минздраве предложили продавать только «работающие» БАДы

Минздрав предлагает допустить к продаже только те БАДы, которые доказали свою эффективность. Для этого экспертные организации должны оценивать исследования, которые подтверждают влияние добавки на восстановление нарушенных из-за болезни функций организма.
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