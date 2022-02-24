Сатановский: Ну, поплыло г-вно.....

Ну, поплыло г-вно по Енисею. Эрдоган внезапно заявил о неприемлимости признания Россией ДНР и ЛНР. ЭРДОГАН!!! С которым про Северный Кипр и неприемлимость признания Анкарой ТРСК, вроде, Путин бесед не ведёт и моралей ему по этому поводу не читает.