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Сатановский: Ну, поплыло г-вно.....

Сатановский: Ну, поплыло г-вно.....

Ну, поплыло г-вно по Енисею. Эрдоган внезапно заявил о неприемлимости признания Россией ДНР и ЛНР. ЭРДОГАН!!! С которым про Северный Кипр и неприемлимость признания Анкарой ТРСК, вроде, Путин бесед не ведёт и моралей ему по этому поводу не читает.

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