«Молодежка» обыгрывает Испанию, юноши - Германию. Почему же команда Карпина испытывает комплексы перед хорватами? Разбираемся в парадоксе

Как утверждает Дмитрий Хомуха, дело в том, что пока между сборными нет преемственности - система только разрабатывается На фоне поражения в ключевом матче отборочного цикла ЧМ-2022 лучом надежды выглядят победы молодежной сборной над Испанией в отборе к Евро-2022 и юниорской сборной 2003 года рождения в аналогичном турнире над Германией (немцы заняли лишь второе место в группе, лишившее их преимуществ «посева», отошедших нашей команде).