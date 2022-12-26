Вечерний Новосибирск

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Проверить крыши в период снегопадов поручил Андрей Травников

Проверить крыши в период снегопадов поручил Андрей Травников

Усилить контроль за безопасностью зданий в связи с обильными снегопадами поручил глава региона. Главам муниципальных образований необходимо провести обходы домов и дополнительный инструктаж руководителей управляющих компаний и собственников зданий.

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