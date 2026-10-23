Мошенники звонят россиянам и рассказывают о переводе банкоматов на новые правила работы — якобы теперь для пользования ими нужно пройти верификацию, а незарегистрированные карты будут блокироваться, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
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