Вклады от Дальневосточного банка – по повышенной ставке

Дальневосточный банк снова повысил ставки по самым популярным вкладам. Продукты банка с повышенной доходностью "Новые возможности" и "Новые возможности онлайн" достигли 11,6% годовых при размещении средств на 186 дней и ежемесячной выплате процентов, сообщает ИА PrimaMedia.
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