Льюис Хэмилтон: Станет мне лучше в Ferrari? Без понятия

Льюис Хэмилтон: Станет мне лучше в Ferrari? Без понятияLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признался, что переход из Mercedes в Ferrari не станет гарантией решения его нынешних проблем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии