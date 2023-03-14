В Турции заявили о невозможности «возвращения» Крыма Украине

Украине не сможет силой вернуть Крымский полуостров – это знают и на Западе. Об этом заявил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель, передает корреспондент «Вести Крым».