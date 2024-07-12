Нам нужен план для России

Запад понятия не имеет, что делать с Россией и ее гражданами. В настоящее время не существует международной стратегии того, как привлечь Россию к ответственности за войну с Украиной и как вести себя с Россией, когда война однажды закончится.
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