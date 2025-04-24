Сергей Миронов предложил создать открытый реестр педофилов в России

Депутат Сергей Миронов предложил создать открытый федеральный реестр педофилов. Совместно с Яной Лантратовой он направил обращение в Следственный комитет, чтобы сделать данные доступными россиянам и повысить эффективность правоохранительных органов.
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